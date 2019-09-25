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25.09.19 16:17

На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших. ФОТО

На Волыни вблизи села Годовичи Турийского района произошло ДТП с участием грузовика, легковушки и автобуса с пассажирами. В результате аварии двое людей погибли и шестеро пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что авария произошла 24 сентября. Полицейские предварительно установили, что грузовик на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом. Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем "Volvo", который приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших 01

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали.

На Волыни произошло тройное ДТП: двое погибших и шестеро пострадавших 02

Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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