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26.09.19 10:48

Строительный кран упал на супермаркет во Львове. ФОТОрепортаж

На здание супермаркета на проспекте Красной Калины во Львове упал строительный кран. Пострадала работница, которая обслуживала кран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что кран упал с территории строительства, которое осуществляет компания "Авалон". По словам очевидцев, строительный кран упал с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов. На месте происшествия присутствует карета скорой помощи.

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По данным председателя Сиховской райадминистрации Галины Гладяк, которая находится на месте происшествия, в результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады супермаркета.

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Известно, что пострадала работница, которая обслуживала кран. На место происшествия приехали спасатели.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 03

"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил заместитель председателя Сихивской администрации Владимир Ивасюк.

Строительный кран упал на супермаркет во Львове 04

Пострадавшую вытащили из кабины крана спасатели, ее забрала "скорая". Данных о ее состоянии нет.

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