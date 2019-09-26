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26.09.19 11:40

Террориста "ДНР" Индыка готовят к обмену. ФОТО

Террориста из так называемой народной милиции"ДНР" Индыка Назара Владимировича готовят к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

"Индюка из Одессы готовят на обмен", - написал он, обнородовав заявление террориста о добровольном согласии на обмен.

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По данным блогера, в настоящее время террорист находится в СИЗО Одессы, однако как он туда попал - неизвестно.

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Фото: соцсети

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Фото: Twitter/Necro Mancer

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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