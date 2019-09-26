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26.09.19 12:03

Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции. ФОТОрепортаж

По последним социологическим исследованиям Центра Разумкова, уровень доверия к национальной полиции составляет 51% - это заслуга работы Сергея Князева, новый глава НПУ Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ.

Такие данные социологического исследования сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности Председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и Ривненщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил Арсен Аваков.

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Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции. Арсен Аваков добавил, что Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах, вне штата, и члена коллегии МВД.

Арсен Аваков также сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

"У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страна, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать", - подчеркнул министр.

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Напомним , Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел. Кроме того, Арсен Аваков назначил первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Евгения Коваля и заместителем председателя Национальной полиции - начальником Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.

Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 01
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 02
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 03
Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна - замглавы Нацполиции 04

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