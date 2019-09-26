"Ні капітуляції": возле Тернопольской ОГА прошла акция против особого статуса Донбасса и разведения войск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили участники акции.

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Они протестовали против капитуляции перед российскими оккупантами. Активисты заявляли, что "не нужно сдавать Украину московским террористам". Соответствующее заявление было передано депутатам Тернопольской ОГА. Активисты просят ОГА рассмотреть это заявление и передать решение президенту Украины и Верховной Раде.

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Местным властям был передан ультиматум, если она не сделает этого, то следующие действия будут жестче.

В знак реальности своих действий и необходимости идти до конца, протестующие подожгли шины.



