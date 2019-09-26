В Украину прибыли почти 7,5 тыс. паломников-хасидов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7236 паломников", - сказано в сообщении.

При этом прибытие крупнейших групп хасидов ожидается в четверг, 26 сентября, и в воскресенье, 29 сентября.

"С начала прибытия хасидов, с 6 сентября, сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезда в Украину еще во время предыдущего визита", - добавили в Госпогранслужбе.

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