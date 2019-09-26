Интернет-агитатор, распространявший антиукраинские материалы, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что интернет-агитатор распространял антиукраинские материалы через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте".

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистские группы в соцсети. Он размещал в них информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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