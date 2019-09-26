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26.09.19 16:14

Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На столичной Оболони полицейские разоблачили деятельность подпольного казино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Помещение было расположено на втором этаже здания на улице Героев Днепра: правоохранители изъяли игровые столы, автоматы, фишки и деньги, полученные от игры. По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи устанавливают организаторов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения.

"Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

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Как только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.

Также было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен.

На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 01
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 02
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 03
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 04
Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони 05

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