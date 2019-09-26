В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.
За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.
Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов, содержащие файлы с вредоносным программным обеспечением.
После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети интернет. Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия.
Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок. Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и в автотранспорте фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.
Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка. Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас судом решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.