В Киеве раскрыта деятельность группировки "черных регистраторов", выполнявшая заказы рейдеров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовал и возглавил группу в 2015 году житель Киева, который ранее специализировался на хакерских атаках на Государственные реестры Украины. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.

За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тыс. долларов члены группы выполняли заказ как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

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Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов, содержащие файлы с вредоносным программным обеспечением.

После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа. Это давало им возможность удаленно управлять компьютером и передавать файлы на сервер в сети интернет. Затем, используя полученные инструменты доступа, хакеры несанкционированно проводили незаконные регистрационные действия.

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Правоохранители провели спецоперацию по пресечению рейдерского захвата злоумышленниками сети автозаправок. Проведено почти 40 санкционированных обысков по месту жительства и в автотранспорте фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности.

Полученные доказательства стали основанием для процессуального задержания черных регистраторов в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При этом члены группировки оказали активное сопротивление стражам порядка. Задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас судом решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения.