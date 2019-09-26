На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР". Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.

Также смотрите: Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию: их разоблачило ГБР. ФОТОрепортаж

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщили в Национальной полиции, 27-летний бывший сотрудник Управления Государственной службы охраны ГУ МВД в Луганской области, а в настоящее время - сотрудник Лисичанского пограничного отряда, в июне 2014 года вступил в ряды НЗФ "Призрак", которое действовало на территории так называемой "ЛНР".





"Несение службы на блокпостах, выявление проукраински настроенных лиц и таких, которые не поддерживают режим самопровозглашенной "ЛНР", боевые действия вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины - послужной список уличенного предателя", - отметили в полиции.

Также смотрите: Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах". ФОТО

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен.