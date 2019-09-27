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27.09.19 10:14

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет. ФОТОрепортаж

В Запорожской области на берегу Каховского водохранилища на Мамай-Горе археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет.

Об этом сообщается в Facebook археологического памятника "Мамай-Гора", передает Цензор.НЕТ.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 01Археологи отмечают, что погребальный комплекс состоял из двух могил – одно захоронение центральное, разграбленное еще в древности, а второе – сопровождающее, невредимое.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 02

В сопроводительной могиле находились кости парня 18-20 лет, вероятно, он был оруженосцем человека, погребенного в центральной могиле.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 03

"Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, сопровождавший его в загробную жизнь", – сказано в сообщении "Мамай-Горы".

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 04

Кроме того, в этом захоронении археологи нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев, застежки конской узды, железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, одна их главных находок – скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 05

Также в могиле юноши нашли украшения – бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 06

Археологи отмечают, что помимо уникального инвентаря, найденный похоронный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, поскольку углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. э.

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 07

Археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет 08

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