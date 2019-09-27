Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Черкасской области.

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах проживания и паломничества хасидов.

Руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел инструктаж перед началом службы.

По состоянию на 26 сентября в Украину прибыли более 7,2 тыс. паломников-хасидов для празднования в Умани Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября

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