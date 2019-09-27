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27.09.19 10:34

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

В Умань Черкасской области, куда хасиды массово начали прибывать для празднования иудейского Нового года, прибыли 20 полицейских из Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Черкасской области.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 01

Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах проживания и паломничества хасидов.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 02

Руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел инструктаж перед началом службы.

Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани 03

По состоянию на 26 сентября в Украину прибыли более 7,2 тыс. паломников-хасидов для празднования в Умани Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября

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