Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию Черкасской области.
Отмечается, что израильские полицейские будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах проживания и паломничества хасидов.
Руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий провел инструктаж перед началом службы.
По состоянию на 26 сентября в Украину прибыли более 7,2 тыс. паломников-хасидов для празднования в Умани Рош Ха-Шана - Нового 5780 года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября