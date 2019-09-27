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27.09.19 11:26

Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине. ФОТО

В г. Рубежное (Луганская область) 12-летний мальчик хотел прыгнуть с балкона. Полицейские уговорили ребенка не делать этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

Вчера на линию "102" позвонила женщина и сообщила о том, что в пгт. Рубежное на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик, плачет, а женщина уговаривает его не прыгать с балкона.

Немедленно на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции Рубежанского отдела полиции и руководство ГУНП.

"Войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру. Мальчик рассказал полицейским, что хотел прыгнуть с балкона для того, чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания", - говорится в сообщении.

С мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи.

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Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине 01Полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона на Луганщине 02

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