Контрразведка СБУ задержала в Запорожье экс-сотрудника МВД, обналичивавшего деньги для террористов "ЛНР". Сумма сделок - 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НМ террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков.

"Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн. гривен. Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность", - сказано в сообщении.

Было установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

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В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания "финансиста" в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС "ЛНР".

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.