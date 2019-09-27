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27.09.19 14:54

Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский-Трамп: подробности мирового скандала. ВИДЕО

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 04

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 05

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 06

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 08

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация"

Американские гастроли Президента. Первые успехи на международной арене в ФОТОжабах 12

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