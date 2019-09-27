Американские гастроли Президента. Первые "успехи" на международной арене в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский-Трамп: подробности мирового скандала. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что я не оказывал на него давления, - Трамп
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