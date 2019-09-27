Сеть оптового сбыта контрафактного алкоголя разоблачена на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители обнаружили в Коростене складские помещения, где хранилась фальсифицированная водка. Подделка была замаскирована под видом зарегистрированных брендов отечественных производителей", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, обнаруженный фальсификат дельцы реализовывали крупными партиями через места мелкооптовой торговли. Расчет за поставки товара осуществлялся исключительно наличными.

Во время обысков в местах нелегального хранения продукции обнаружена черная бухгалтерия и 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками, которые были упакованы и готовы к отгрузке покупателям.

Также с оптовых баз и мест розничной торговли, расположенных в областном и районных центрах региона, изъяты еще свыше тысячи единиц фальсификата.

В Андрушевке правоохранители задержали грузовой автомобиль, переоборудованный для перевозки спирта, в котором злоумышленники замаскировали семь 200-литровых емкостей с суррогатом.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемник террористической группировки "Восток" осужден на 12 лет заочно, - контрразведка СБУ. ФОТО





