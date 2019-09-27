Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полсотни украинских военнослужащих получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию беспилотного авиационного комплекса. Обучение было предусмотрено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

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Подготовка украинских специалистов происходила на учебно-производственной базе производителя беспилотнтков - компании "Baykar Machine".

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В Турции также проходили обучение преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.