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27.09.19 18:12

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

В Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил ВСУ по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 01

Полсотни украинских военнослужащих получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию беспилотного авиационного комплекса. Обучение было предусмотрено контрактом на поставку Bayraktar TB2.

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 02

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Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 03

Подготовка украинских специалистов происходила на учебно-производственной базе производителя беспилотнтков - компании "Baykar Machine".

Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2 04

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В Турции также проходили обучение преподаватели и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

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