Школьный тренер по мини-футболу, разыскиваемый за развращение детей, задержан в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по разным адресам в столице и на территории Киевской области. Именно этот факт и усложнял поиски фигуранта. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тыс. грн", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

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По информации правоохранителей, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 года он со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, человек в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.

В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. До задержания злоумышленник, желая избежать наказания, скрывался под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания, не появлялся на судебные заседания.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве в декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.