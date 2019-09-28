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28.09.19 11:32

Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Вчера, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Марков, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября 01

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В подразделении отмечают, что Александр Марков участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования. 

Без отца и мужа остались маленький сын и жена.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября 02

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