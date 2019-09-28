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28.09.19 12:56

Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу. ФОТОрепортаж

В Умани Черкасской области автобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем Daf.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию Черкасской области.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении", - сказано в сообщении.

Девятерых пассажиров автобуса доставили в Жашковскую центральную районную больницу.

В Патрульной полиции предупредили, что движение транспорта на участке автодороги М-05, на которой произошло ДТП (153 км), затруднено.

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Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 01

Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 02
Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 03
Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 04
Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 05
Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 06
Грузовик столкнулся с автобусом в Умани, 9 человек попали в больницу 07

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