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28.09.19 14:26

В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба. ФОТО

На празднование иудейского нового года в Умани прибыли 24 782 паломника-хасида.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что с 6 сентября – дня, когда паломники начали прибывать в Украину – на территорию нашей страны не пропустили 8 граждан Израиля. У части из них не было при себе необходимых документов, части ранее был запрещен въезд в Украину.

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Юбилейный 5780-й иудейский Новый год ортодоксальные евреи отмечают завтра, в воскресенье, 29 сентября.

В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 01
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 02
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 03
В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба 04

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