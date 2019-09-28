В Украину прибыли почти 25 тысяч хасидов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что с 6 сентября – дня, когда паломники начали прибывать в Украину – на территорию нашей страны не пропустили 8 граждан Израиля. У части из них не было при себе необходимых документов, части ранее был запрещен въезд в Украину.

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