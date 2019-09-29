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29.09.19 12:15

Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре. ФОТОрепортаж

Украинцу Марьяну Закальницкому стало плохо после финиша в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Закальницкий финишировал девятым, но сразу после финишной черты рухнул без сил. Истощенному спортсмену понадобилась помощь медиков. Украинец не смог самостоятельно покинуть трассу - его увезли на инвалидной коляске.

Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 01
Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 02

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Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 03
Украинцу Закальницкому стало плохо на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км в Катаре 04

Отмечается, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо. Дело в том, что соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.

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