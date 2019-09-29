Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - сказано в сообщении.

Вертолет снабжен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины.

Для безопасной работы воздушного судна в Умани подготовили специальную площадку.

"Также были согласованы вопросы, связанные с применением этого транспорта для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время", - добавили в ГСЧС.

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Сводный отряд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в составе 117 специалистов и 26 единиц техники развернут в Умани с 23 сентября.

По состоянию на воскресенье, 29 сентября в Умань для празднования иудейского нового года прибыли более 21 тысячи паломников-хасидов.





