Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
29.09.19 17:25

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек. ФОТОрепортаж

На проспекте Сахарова в Москве проходит митинг в защиту политзаключенных. Его главное требование – освободить арестованных и осужденных по "московскому делу" и прекратить преследования по политическим мотивам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую редакцию "Радио Свобода".

Проведение митинга согласовано властями. По данным полиции, на пр. Сахарова собралось 20 тысяч человек. По оценке организации "Белый счетчик", на митинг пришли 23,3 тысячи человек.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 01

Все фото – "Новая газета"

В митинге принимают участие оппозиционные российские политики Алексей Навальный и Илья Яшин, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, бывшие фигуранты дела о массовых протестах Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 02

Митингующие выступают за прекращение уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля, "дела ФБК" об отмывании денег и поддерживают "тех, кто подвергается преследованию за свою гражданскую и политическую деятельность". Первоначально митинг планировалось провести 28 сентября, однако позже московская мэрия перенесла его.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 03

Также на Цензор.НЕТ: "Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

"Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми сотрудников Росгвардии.

Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жена пропагандиста Вышинского заплатила лоббистам из США $50 тысяч. ДОКУМЕНТ

В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.

В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 04
В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 05
В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100