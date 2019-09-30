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30.09.19 00:29

Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины. ФОТОрепортаж

Около семи часов утра 29 сентября автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома в Мироновке на Киевщине.

По вызову хозяина жилища на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1,25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться".

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На скорости он не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, попали в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 01

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Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 02
Пьяный парень решил прокатить друзей в авто и попал в ДТП - 1 погибший, 7 травмированных, - полиция Киевщины 03

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