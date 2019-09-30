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30.09.19 09:40

Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане. ФОТО

Сегодня ночью патрульный полицейский спас парня, который хотел покончить с собой, прыгнув с крыши на Майдане Независимости.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью неизвестный залез на крышу здания на Майдане и угрожал совершить самоубийство. На место сразу приехала полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Оленин, комбат 1 батальона, полка №1 УПП в г. Киеве, провел 5 часов на крыше, общаясь с парнем, который хотел оттуда спрыгнуть.

Отмечается, что полицейский сидел все это время на скользкой крыше. Ему все таки удалось уговорить парня не совершать самоубийство.

"Потому что Алексей - first responder. Он тот, для кого чужая жизнь может стоить больше, чем своя. Он - тонкая синяя линия. Он - тот, кем мы гордимся", - подытожили в ведомстве.

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Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане 01
Полицейский спас парня, который угрожал прыгнуть с крыши на Майдане 02

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