Волонтеры "Мега-Полиграфа" собирают средства на ремонт автомобилей, обогреватели и газовые баллоны для воинов Объединенных сил. ФОТО

Об этом сообщается на их странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По 3-м машинам вылезли проблемы. Что-то уже устранили, что-то в процессе. Отдаем из ремонта машины + везем много полезного (хорошо загружены). Остались незакрытые позиции (чуть ниже) и одна большая проблема - топливо", - говорится в сообщении.
"В колоне 6 машин: фура, автобус эталон, 2 УАЗика (таблетки), нива и микроавтобус. 3 своим ходом, 3 - на сцепке. Расчетная потребность - около 1100л ДТ * 23 грн.
Незакрытое: (но в первую очередь закрываем топливо)
Обогреватель конвертерный или масляный - 3 шт (2 закрыли - остался 1)
Ключи рожковые и головки - по 2 комплекта (закрыли)
Газовые баллоны: любые, б/у, от 5 до 50л - надо 12 штук
Пуско-зарядное устройство 12/24 V
На фото отремонтированный тепловизор - вернется нести службу к морпехам, в Широкино (4600 грн)
Ниссан (писали здесь) купили другие люди для тех же ребят (так что мы не расстроились). Выделенные под него целевые 500$ пошли на помощь Valerka Goryachek c покупкой другой машины. Она тоже поедет воевать на море, к тем, кто не стоит на довольствии и кого там нет). Покажем буквально на следующей неделе - пока это сюрприз для наших добровольцев", - рассказали волонтеры.
"Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
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