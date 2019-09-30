Украина и Британия обсуждают новое соглашение о сотрудничестве после Brexit. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"На повестке дня - заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией, которая после Brexit заменит для наших стран Соглашение об ассоциации", - говорится в сообщении.

В МИД отметили общее понимание амбициозности этого двустороннего документа, который будет отвечать высокому уровню отношений между странами.

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Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.