Группа "таксистов-клофелинщиков" ограбила почти два десятка людей в Киеве, им грозит от 8 до 15 лет заключения, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. После того, как потерпевшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и по возможности - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи", - сказано в сообщении.



Фото: прокуратура г.Киева

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ведомстве напомнили, что указанные мужчины были задержаны 08.03.2019 г. непосредственно после совершения очередного преступления и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами не менее 18 эпизодов разбойных нападений и 07.06.2019 последним вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.