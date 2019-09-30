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30.09.19 13:48

"Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея. ФОТО

Росгвардия арестовала петербуржца Игоря Соколова, в знак протеста оставившего надпись "Путин тупое писклявое чмо" на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русский Монитор".

Отмечается, что крамольное высказывание в адрес президента РФ, а также сотрудников ФСБ, было замечено на цоколе кованой ограды Русского музея, расположенного на площади Искусств, в воскресенье, 29 сентября, во второй половине дня.

Путин тупое писклявое чмо: в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея 01

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На "место преступления" быстро примчалась полиция, которая завела уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), но вероятнее всего, что в итоге уголовное дело переквалифицируют на ст. 319 УК РФ (оскорбление власти). И, вот, не прошло и суток, как автора надписи арестовали.

Характерно, что российские СМИ публикуют фото надписи только в замазанном виде, опасаясь санкций со стороны Роскомнадзора.

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