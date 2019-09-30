Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
30.09.19 16:17

Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки "травили" насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице. ФОТОрепортаж

В подвале жилого дома для борьбы с насекомыми распылили инсектициды. После этого жители дома начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черкасской области.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - сказано в сообщении.

Спасатели обходят квартиры и проводят эвакуацию. Те, кто отказался покидать жилище, пережидают на балконах.

Читайте на Цензор.НЕТ: После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек

"На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - добавили в ГСЧС.

Кроме медиков и спасателей, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова.

Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 01
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 02
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 03
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 04
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 05
Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки травили насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100