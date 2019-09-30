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30.09.19 21:28

Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области остановили незаконную торговлю фальсифицированными подакцизными товарами и изъяли крупную партию махорки и табака.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено жителя Черкасс, который осуществлял хранение фальсифицированной махорки и табачного сырья. Указанную продукцию злоумышленник реализовывал через сеть Internet и через специально созданные закрытые группы в мессенджерах.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1,1 тонны махорки и табака общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 177-2 КУоАП".

Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 01
Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 02
Незаконная торговля фальсифицированным табаком остановлена на Черкасщине. Изъято ценностей на 1,4 млн грн, - ГФС 03

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