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30.09.19 23:37

Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА. ФОТОрепортаж

Работники "Укртрансмоста" 30 сентября закончили собирать металлическую опору временного моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

В сообщении уточняется, что также продолжается укладка древесины на пешеходную часть моста и работы по устройству перил.

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Также шла работа по уборке древесины и кустарника с обочины дороги, а также засыпке ее щебнем и подготовке участка возле моста для укладки нового асфальта.

Также началась установка новой автобусной остановки на дороге возле моста.

Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 01
Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 02

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Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 03
Завершен монтаж металлических опор временного моста у КПВВ в Станице Луганской, - ЛОГА 04
Фото: loga.gov.ua

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

Временную переправу собираются установить до 11 октября, а до 27 ноября - открыть основной мост.

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