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01.10.19 00:51

Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы "Мариуполь-Запорожье" были отремонтированы за 68 дней, - Голик. ФОТО

Экс-советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик обнародовал информацию о том, что в стране установлен рекорд по ремонту дорог - 130 километров трассы Запорожье -Мариуполь были отремонтированы за 68 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Голик отметил: "Дорога жизни. Трасса Запорожье - Мариуполь.

Была построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась.

В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км.

19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца.

25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику - за три месяца, а не три года.

Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано.

Все работы по асфальту сегодня вечером закончены. Осталась разметка там, где ее еще не нанесли, знаки, обочины, подрезка деревьев.

130 км, которые сделали мы. За 68 дней.Enjoy.

На трассе работали: 637 единиц техники. 1 086 человек.

Рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой. Мы показали как могут ремонтироваться дороги. Мы наглядно продемонстрировали каким должен быть подход.

Спасибо каждому, кто это физически сделал".

Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 01
Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 02
Рекорд по ремонту дорог - 130 км трассы Мариуполь-Запорожье были отремонтированы за 68 дней, - Голик 03

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