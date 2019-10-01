Зеленский пригласил в Украину Тома Круза и встретился с ним в ОП. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

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