Вандал, который повредил надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

"Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъята одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день. Злодеем оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом из-за нанесения тяжких телесных повреждений, покушения на убийство и поджог церкви", - говорится в сообщении.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и Антитеррористической операции, погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Напомним, 22 сентября неизвестный вандал закрасил портреты на надгробиях погибших воинов АТО в г. Мена (Черниговская область).

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