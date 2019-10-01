Крысы на кухне и антисанитария в камерах. Это можно охарактеризовать как пытки, - у Денисовой рассказали об условия содержания заключенных в Одесском СИЗО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

Так, несмотря на установленный лимит наполнения учреждения в 1227 человек, в нем содержатся 1235 заключенных. Это является свидетельством о переполнении следственного изолятора и несоблюдении нормы площади на одного осужденного или взятого под стражу.

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В помещениях сборного отделения учреждения и камерных помещениях отсутствуют принудительная вентиляция, окна и скамейки для сидения.

Помещения находятся в антисанитарных условиях: духота, повышенная влажность, плесень. Заключенные вынуждены пользоваться самодельными вентиляторами. Содержание в таких помещениях, отмечают в омбудсмена, можно охарактеризовать как пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение или наказание.

Многочисленные нарушения выявлены и в организации питания. В частности, в учреждении не заботятся о санитарно-гигиенических требованиях при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды. Кроме того, нет контроля в соблюдении поварами и другим персоналом столовой личной гигиены, а работники пищеблока вообще не прошли обязательное медицинское обследование.

"При этом, мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большое количество насекомых. Указанное может привести к вспышке кишечно-желудочных заболеваний лиц, содержащихся в учреждении", - говорится в сообщении.





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У омбудсмена пообещали уведомить Министерство юстиции Украины о выявленных нарушениях прав заключенных и предоставить рекомендации по их устранению.