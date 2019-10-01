Жители Хмельнитчины контрабандой ввозили большие партии психотропов с Восточной Азии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Следователи спецслужбы установили, что участники организованной группы наладили нелегальные поставки "товара" через сеть международных почтовых отправлений. Наркотики дельцы сбывали оптом и в розницу на территории региона", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора наркобизнеса по месту жительства. В ходе санкционированных обысков у злоумышленников изъяты более 3 кг амфетамина, почти полкилограмма психотропного вещества "Альфа ПВП", более 500 таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на подставных лиц, для получения почтовых отправлений. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более полутора миллиона гривен.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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