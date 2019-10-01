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01.10.19 15:16

Пропагандист "русского мира", завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русского мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность Украины.

контрразведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что украинец, представитель общественной организации "Днепропетровское землячество России", готовил и размещал в сети пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных "Л/ДНР", идей так называемой "Новороссии". Он также распространял призывы к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

"По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, которые проживают в РФ. За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе", - рассказали в пресс-службе СБУ.

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Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровщины получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ"

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

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Пропагандист русского мира, завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ 01
Пропагандист русского мира, завербованный ФСБ РФ, задержан на Днепропетровщине, - СБУ 02

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