Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что отчуждение имущества планировала группа дельцов, которые привлекли к противоправной деятельности частного нотариуса. Они на основании поддельных документов осуществили незаконную перерегистрацию объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью более 5 млн грн.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников - адвоката, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке перепродажи захваченного объекта за $130 тыс.

Благодаря действиям СБУ помещения в настоящее время находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность.

В рамках начатого уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в рейдерской схеме.

Спецоперация проведена Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.

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