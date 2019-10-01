Адвокат обманом присвоил помещение на Банковой стоимостью 5 млн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что отчуждение имущества планировала группа дельцов, которые привлекли к противоправной деятельности частного нотариуса. Они на основании поддельных документов осуществили незаконную перерегистрацию объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью более 5 млн грн.
Правоохранители задержали одного из злоумышленников - адвоката, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке перепродажи захваченного объекта за $130 тыс.
Благодаря действиям СБУ помещения в настоящее время находится под арестом, принимаются необходимые меры для его возвращения в государственную собственность.
В рамках начатого уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в рейдерской схеме.
Спецоперация проведена Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.