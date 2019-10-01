Соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога задержан за границей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, полиция объявила о подозрении 25 участникам этой группировки.

Отмечается, что в начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая в течение длительного времени сбывала метамфетамин и трамадол.

В ходе февральской спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали 5 разновидностей наркотиков. Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более девяти тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители провели более 60 санкционированных обысков, изъяли 800 тыс. гривен в разных валютах и ​​8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

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Полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, около 500 допросов и 200 следственных экспериментов, совершили более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий. Установлено, что оборот наркогруппировки только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен. 30 сентября дело передали в суд.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), а также ч. 1 ст. 27, ч. 4. ст. 28 ч. 3 ст. 313 Уголовного кодекса Украины. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.