Национальный банк был, есть и будет независимым, - Зеленский на встрече с коллективом НБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В Национальном банке завершилась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока Правительства с сотрудниками регулятора.

Обращаясь к работникам центробанка, президент говорил об институциональной независимости Национального банка.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сообщил Зеленский.

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Со своей стороны Глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, нужно объединить усилия.

По словам Смолия, Нацбанк будет в дальнейшем работать для того, чтобы снизить темпы роста цен в Украине и возобновить кредитование.

"И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению реформ в будущем", - заявил глава НБУ.

Напомним, во время избирательной кампании в штабе Владимира Зеленского заявляли, что прежде чем принимать решение о кадровой политике в Национальном банке, необходимо провести аудит реформ банковского сектора.

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