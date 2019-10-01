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01.10.19 19:52

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вот и все, что он хотел сказать

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я реально за мир", - украинский певец Винник ушел от прямых ответов на вопросы: "Чей Крым?" и "Россия - агрессор?". ВИДЕО

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

А потом дяденька в темноте подавился...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

- В Бабин - цветы. И не перепутай, Кутузов!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

А эта странная фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Не всем понятно...

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

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Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хранительница очага

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Найди 10 отличий

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Стыдно?

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ

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