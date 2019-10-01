Величайший мировой лидер глазами иностранных СМИ, инкогнито в Бабьем Яру, сало убивает россиян. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вот и все, что он хотел сказать

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А потом дяденька в темноте подавился...

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- В Бабин - цветы. И не перепутай, Кутузов!

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А эта странная фраза: "Вийди отсюда, розбійник, плохо чуєш"...

Не всем понятно...

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