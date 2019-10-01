Погибшего на Донбассе украинского воина Владимира Аджавенко похоронили в Мариуполе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

Владимир Аджавенко, 1995 года рождения, житель Мариуполя, старший сержант, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, который 11 сентября в районе поселка Пески Ясинуватского района Донецкой области получил крайне тяжелое пулевое ранение головы, от снайпера наемников РФ, от которого умер 28 сентября поздно вечером в областной клинической больнице имени Мечникова.

"Заместитель городского головы Сергей Захаров отметил, что Мариуполь вместе с семьей и побратимами скорбит о потере настоящего патриота:"Каждый день мы читаем сводки с фронта. Но за сухой статистикой стоят человеческие жизни и судьбы. Владимир отдал свою жизнь, чтобы мы мирно жили работали, чтобы над Мариуполем было мирное небо. Наша обязанность помнить имена наших героев и передавать эту память следующим поколениям".

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Заместитель командира 56 мотопехотной бригады Александр Побережнюк отметил, что Владимир был храбрым бойцом: "Он выбрал путь воина. Его имя навсегда останется в наших сердцах", - говорится, в частности, в сообщении.

Владимир Аджавенко родился 20.05.1995 года. В период с 2015 по 2016 воевал в БСП "Донбасс" НГУ, прошел бои за Широкино. С 2017 года находился на контракте с 56-й ОМПБр.

Похоронили Героя на Старокрымском кладбище. У него остались мать, бабушка, брат, сестра и жена.





