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02.10.19 08:19

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, возле моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок и тому подобное.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 01

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.

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Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 02

В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 г. на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 03

Отмечается также, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 04

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что делает все необходимое, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на переходе.

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 05
Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 06
Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 07
Фото: пресс-центр ОС

Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК 08

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