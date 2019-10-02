Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, возле моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора. Уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту, настила из досок и тому подобное.

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток. Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома, а также к строительству двух автобусных остановок для пассажиров, перед разрушенной частью моста.

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В СЦКК напомнили, что с 15 июля 2019 г. на контролируемой украинским правительством стороне функционирует специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Отмечается также, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Украинская сторона СЦКК также отмечает, что делает все необходимое, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию на переходе.







Фото: пресс-центр ОС