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02.10.19 11:12

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Паломники, праздновавшие Рош а-Шана в Умани организовано выезжают из города. Полиция обеспечивает безопасность дорожного движения. Работники сводного отряда и продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников.

Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош а-Шана приехали около 27 000 паломников из 8 стран мира.

Общественный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 01

В период массовых мероприятий в местах паломничества полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 02

Полиция в полной мере обеспечила общественный порядок и безопасность граждан во время пребывания в Умани иностранных гостей.

Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 03
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 04
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 05
Паломники-хасиды организовано покидают Умань, - полиция 06
Фото: Нацполиция

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