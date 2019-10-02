В Днепре активисты пикетировали офис "тендерного короля" Мишалова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, 2 октября днепряне пикетировали офис скандальных бизнесменов, теребуя расследовать преступления "тендерных королей".

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Люди пришли с плакатами "Семья Мишаловых, Днепр вас не прокормит" и "Родину Мішалових на нари". Последней каплей для горожан стало недавнее расследование журналистов, в ходе которого выяснилось, что семья Мишалова занимается "дерибаном" денег на школьных котельных. От отопительной аферы, которую провернули Вячеслав Мишалов, его жена и отец, теперь пострадают дети. При этом несколько недель назад фирма семьи выиграла почти полумиллионный тендер на реконструкцию одной из областных больниц.





