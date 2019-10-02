Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.

Инцидент произошел сегодня утром в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке "59-й километр".

"Около десятка сумчан, по их словам, обеспокоенных отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения "Сумы-Смородино" вынужден был остановить движение поезда", - сообщили в полиции.

Полицейские пообщались с гражданами и машинистом. Последнего они убедили открыть двери вагонов.

"Граждане зашли внутрь, освободив путь, после чего поезд мог продолжить свое движение дальше", - добавили в полиции.

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Участники конфликта рассказали стражам порядка, что остановки отменили из-за того, что местные власти задолжали "Укрзализныце" деньги за компенсацию льготного проезда пенсионеров.

"Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - подытожили в полиции.

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