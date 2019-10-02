Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны. ФОТО

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали уроженца Абхазии и доставили его в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, Тенго Гальского поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для выдворения из Украины.

Подчеркивается, что уголовника уже трижды задерживали работники правоохранительных структур и выдворяли за пределы государства.

"7 месяцев назад иностранца выдворили в последний раз и запретили въезд на 10 лет", - напомнили в полиции.

Тенго Гальский, "коронованный" в 2014 году в Петербурге, должен был наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в столице Украины.

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