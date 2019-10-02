Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября. ФОТОрепортаж

Сегодняшнее заседание началось с почти часовым опозданием из-за приезда в Раду президента Владимира Зеленского, который провел встречу с главами фракций, а также с фракцией "Слуги народа".
Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске.
В итоге, проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".
Тем временем под Верховной Радой проходил пикет "евробляхеров" и митинг "Правого сектора".
Кроме этого, Рада сегодня усовершенствовала процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета ТРВ, создала временную спецкомиссию по вопросам правового статуса ветеранов, а также поддержала перезагрузку НАПК.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Никита Потураев (СН) целует Людмилу Буймистер (СН).
Андрей Клочко (СН) пришел в футболке с надписью "GURU".
Плакат ОПЗЖ, на котором нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ".
Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко беседует с коллегой.
Вадим Галайчук ведет переписку с абонентом Игорь Боженко.
Отметим, что Игорь Боженко был доверенным лицом Владимира Зеленского в 90-м округе (Белая Церковь) на президентских выборах.
"Очень нужно переговорить 10 мин. Важно", - просит Боженко Галайчука о встрече. "Да наверное" - отвечает Галайчук.
Виктор Мялик ("За будущее", слева)
Богдан Яременко (СН, в верхнем ряду первый справа, в очках) призадумался, пока его коллег по фракции Романа Соху и Александра Федиенко что-то рассмешило.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (сидит), Александр Корниенко (СН) и Роксолана Пидласа (СН).
Александр Дубинский (СН, справа) и Ярослав Железняк ("Голос", слева).
Петр Порошенко ("ЕС", сидит), глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и Андрей Парубий ("ЕС").
Теперь Парубий и Рахманин беседуют с Юлией Тимошенко ("Батькивщина")
Парубий беседует с Дмитрием Лубинцом ("За будущее").
Андрей Осадчук ("Голос", слева) и Сергей Рахманин.
Совещание "слуг народа".
Богдан Яременко выступает с трибуны парламента.
Пленарное заседание Верховной Рады, 2 октября.
Внимание Дубинского и его коллег по фракции привлекли какие-то документы.
Дубинский беседует со спикером Дмитрием Разумковым.
Ольга Василевская-Смаглюк (СН) наклонилась посмотреть что там делают ее коллеги по фракции.
Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.
Андрей Задорожный (СН) читает парламентскую газету.
Нестор Шуфрич выступает перед парламентариями из "СН", "Голоса" и "Батькивщины".
Народные депутаты от СН сконцентрировались возле трибуны ВР.
Стефанчук изучает Регламент ВР.
Иван Кириленко ("Батькивщина") принимает поздравления с днем рождения от Петра Порошенко.
Кириленко поклоном благодарит Порошенко за поздравление.
Поздравить Кириленко пришла и Ирина Геращенко.
Иван Шинкаренко отвлекся от чтения Регламента ВР на переписку с абонентом "Ольга".
Ольга: Их много, и я не понимаю, что вообще означают эти иероглифы
Шинкаренко: Вечером глянем
Ольга: Давай еще вечером вопрос о моей зп решим
Шинкаренко: Ок.
Фото: Цензор.НЕТ