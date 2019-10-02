Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября. ФОТОрепортаж

Сегодняшнее заседание началось с почти часовым опозданием из-за приезда в Раду президента Владимира Зеленского, который провел встречу с главами фракций, а также с фракцией "Слуги народа".

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске.

В итоге, проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

Тем временем под Верховной Радой проходил пикет "евробляхеров" и митинг "Правого сектора".

Кроме этого, Рада сегодня усовершенствовала процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета ТРВ, создала временную спецкомиссию по вопросам правового статуса ветеранов, а также поддержала перезагрузку НАПК.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Никита Потураев (СН) целует Людмилу Буймистер (СН).

Андрей Клочко (СН) пришел в футболке с надписью "GURU".

Плакат ОПЗЖ, на котором нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ".

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко беседует с коллегой.

Вадим Галайчук ведет переписку с абонентом Игорь Боженко.

Отметим, что Игорь Боженко был доверенным лицом Владимира Зеленского в 90-м округе (Белая Церковь) на президентских выборах.

"Очень нужно переговорить 10 мин. Важно", - просит Боженко Галайчука о встрече. "Да наверное" - отвечает Галайчук.

Виктор Мялик ("За будущее", слева)

Богдан Яременко (СН, в верхнем ряду первый справа, в очках) призадумался, пока его коллег по фракции Романа Соху и Александра Федиенко что-то рассмешило.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (сидит), Александр Корниенко (СН) и Роксолана Пидласа (СН).

Александр Дубинский (СН, справа) и Ярослав Железняк ("Голос", слева).

Петр Порошенко ("ЕС", сидит), глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и Андрей Парубий ("ЕС").

Теперь Парубий и Рахманин беседуют с Юлией Тимошенко ("Батькивщина")

Парубий беседует с Дмитрием Лубинцом ("За будущее").

Андрей Осадчук ("Голос", слева) и Сергей Рахманин.

Совещание "слуг народа".

Богдан Яременко выступает с трибуны парламента.

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 октября.

Внимание Дубинского и его коллег по фракции привлекли какие-то документы.

Дубинский беседует со спикером Дмитрием Разумковым.

Ольга Василевская-Смаглюк (СН) наклонилась посмотреть что там делают ее коллеги по фракции.

Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.





Андрей Задорожный (СН) читает парламентскую газету.

Нестор Шуфрич выступает перед парламентариями из "СН", "Голоса" и "Батькивщины".

Народные депутаты от СН сконцентрировались возле трибуны ВР.

Стефанчук изучает Регламент ВР.

Иван Кириленко ("Батькивщина") принимает поздравления с днем рождения от Петра Порошенко.

Кириленко поклоном благодарит Порошенко за поздравление.

Поздравить Кириленко пришла и Ирина Геращенко.

Иван Шинкаренко отвлекся от чтения Регламента ВР на переписку с абонентом "Ольга".

Ольга: Их много, и я не понимаю, что вообще означают эти иероглифы

Шинкаренко: Вечером глянем

Ольга: Давай еще вечером вопрос о моей зп решим

Шинкаренко: Ок.

Фото: Цензор.НЕТ